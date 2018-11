Analogamente alle stagioni passate l’Inter perde troppi punti contro le medio piccole di Serie A: rispetto a un anno fa il rendimento è peggiore in campionato

La sconfitta con l’Atalanta, dopo 7 vittorie consecutive, ha acceso la spia in casa Inter: qualcosa non va nella gare contro le medio piccole del campionato. Se negli incontri di cartello, gli uomini di Spalletti sono spesso all’altezza della situazione, come dimostrano le vittorie della stagione scorsa contro Milan, Roma, Lazio e i pareggi con Napoli e Juventus, nelle sfide, sulla carta più facili, la rosa nerazzurra lascia per strada diversi punti. Su 84 disponibili, contro le medio piccole di Serie A, l’Inter negli ultimi anni ha sprecato troppo: ne ha lasciati per strada 33 nel 2013/2014, 39 nel 2014/2015, 28 nel 2015/2016, 33 nel 2016/2017 e 27 nell’ultima stagione.

Rispetto a un anno fa l’Inter ha 5 punti in meno, ma qui influisce anche il doppio impegno: in Champions i nerazzurri sono comunque artefici del proprio destino. La distanza dalla vetta in Serie A, però, si avverte: una stagione fa i nerazzurri erano a -2 dal Napoli, adesso sono a -9 dalla Juventus. Ciò perché anche quest’anno sono stati lasciati per strada punti importanti, a causa dei pareggi con il Toro e delle sconfitte con Sassuolo, Parma e Atalanta.