Inter, su Retegui? «É pronto a giocare in Serie A»

L’indiscrezione del giornalista argentino Maxi Friggieri sul possibile arrivo Retegui all’Inter: «Stanno lavorando molto per acquistarlo»

Il giornalista argentino Maxi Friggieri ha parlato del forte interesse dell’Inter per Mateo Retegui. Di seguito le sue parole sulle chance di poter vedere il centravanti italo-argentino in Serie A nel breve periodo, riportate da calciomercato.com.

«Senza dubbio è pronto per giocare in A, Totti disse che era un attaccante fortissimo, mi piacerebbe vederlo alla Roma, anche per interesse personale. Sarebbe interessante vederlo in giallorosso, ma so che l’Inter sta lavorando molto per acquistarlo, non immediatamente visto che c’è Lautaro, ma in futuro. Il Tigre potrebbe riscattarlo per meno di 18 milioni, se la Roma vende Abraham può acquistarlo. Può sicuramente essere titolare nella Roma. Paragonarlo a Batistuta è esagerato, lui è una leggenda».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM