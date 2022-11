Thuram, non solo l’Inter sul francese: l’insidia più grande si chiama Bayern

Marcus Thuram fa gola a tanti visto anche il suo contratto in scadenza nel giugno del 2023, in Italia non solo l’Inter ma l’insidia più grande si chiama Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno del Borussia Mönchengladbach piace a nerazzurri, Milan e Juventus. Tutte e tre avrebbero chiesto informazioni e starebbero lavorando con gli agenti per bloccarlo, ma attenzione ai bavaresi che potrebbero superare la concorrenza delle italiane.