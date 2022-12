Inter: tornato Brozovic, si aspetta Lautaro. Ma De Vrij va ko

Inter, Brozovic si rivede ad Appiano mentre c’è ancora attesa per Lautaro Martinez. Ma si ferma Stefan De Vrij

Come riferisce Marco Barzaghi di Sky Sport, Marcelo Brozovic è tornato ad allenarsi quest’oggi con l’Inter in anticipo di un paio di giorni. Tornato il croato, i nerazzurri aspettano ora Lautaro Martinez, atteso per il 29 in Italia e per il 30 ad Appiano.

La cattiva notizia arriva però da Stefan De Vrij, a parte per un trauma contusivo. L’olandese potrebbe saltare la gara contro il Sassuolo in programma il 29 dicembre.