Inter, Torreira per Eriksen: si valuta lo scambio con l’Arsenal

Inter e Arsenal potrebbero lavorare ad uno scambio di prestiti che coinvolga Christian Eriksen e Lucas Torreira. I dettagli

L’Inter potrebbe organizzare con l’Arsenal uno scambio di prestiti che coinvolga Christian Eriksen e Lucas Torreira. Lo riporta Tuttosport evidenziando come il centrocampista uruguaiano potrebbe essere una valida alternativa a Marcelo Brozovic.

Torreira al momento è in prestito all’Atletico Madrid ma non sta trovando molto spazio, scenario che potrebbe portare ad un cambio di maglia a gennaio. Allo stesso tempo agenti e intermediari sono al lavoro per trovare una squadra in Premier League a Eriksen.