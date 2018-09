Icardi trova la rete del provvisorio pareggio tra Inter e Tottenham con un preciso tiro al volo imparabile per Vorm

L’Inter non è arrivata alla sfida casalinga contro il Tottenham con il favore dei pronostici ma alla fine è riuscita a portare a casa i tre punti. Eriksen porta in vantaggio gli Spurs al 53esimo ma Mauro Icardi non ci sta e a pochi minuti dalla fine trova la rete del pareggio. L’argentino per la sua prima marcatura in Champions League con la maglia nerazzurra ha deciso di fare le cose in grande. L’attaccante raccoglie un cross dalla sinistra di Asamoah e con un preciso tiro al volo che si insacca a fil di palo batte il portiere avversario. Nei minuti finali l’Inter trova la vittoria grazie alla rete di Vecino, che supera Vorm per il definitivo 2 a 1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo.