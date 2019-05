Inter, tre indizi fanno una prova: con l’Empoli per sfatare il tabù San Siro

Inter, tre indizi fanno una prova: nei 90′ decisivi contro l’Empoli i nerazzurri devono sfatare il tabù a San Siro

Tutto è apparecchiato per l’aritmetica qualificazione in Champions League dell’Inter. Un traguardo che era legittimo pensare che i nerazzurri potessero tagliare in anticipo rispetto agli ultimi 90′ della stagione, e che invece dovranno sudare questa sera contro un’Empoli in cerca di salvezza. Davanti ad uno straripante San Siro.

Una bella spinta in più, non c’è che dire. Non fosse che, la tana di casa, in questa stagione si è rivelata tabù quando è arrivato il momento della prova del nove. Come in Champions contro il Psv, come in Europa League con l’Eintracht, come in Coppa Italia con la Lazio. Questa sera Spalletti dovrà lottare contro una “maledizione” in più.