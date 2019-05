Inter, il triste addio di Icardi: dal rigore sbagliato ai fischi di San Siro

Inter, il triste addio di Icardi nell’ultima recita della stagione: dal rigore sbagliato ai fischi di San Siro

Come un anno fa, l’Inter festeggia all’ultima giornata la qualificazione in Champions League. All’ultimo respiro, contro la Lazio dodici mesi fa come contro l’Empoli ieri. Un traguardo sospirato e infine conquistato. Anche se, non per tutti, si è trattato di una nottata da ricordare.

Ed Icardi è, per certo, uno di questi. Al di là dell’obiettivo di squadra raggiunto, l’attaccante argentino ha fallito un calcio di rigore ed è stato sostituito tra i fischi nella ripresa. Nel contesto di un San Siro abbastanza ostile in quella che – con ogni probabilità – è stata la sua ultima recita con la casacca nerazzurra.