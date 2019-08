Inter, tutti pazzi per Joao Mario: in tre ci provano per il portoghese

Ai margini del progetto nerazzurro di Antonio Conte, il centrocampista lusitano continua ad avere mercato e le trattative vanno avanti

L’Inter non lo considera un elemento importante e allora Joao Mario si sta guardando attorno. In primis, per lui, si era mosso il Monaco, ma in viale Liberazione volevano cedere il giocatore a titolo definito e l’affare è rallentato un po’. Poi, nelle ultime ore sono spuntate addirittura Siviglia e Sporting Lisbona.

Gli andalusi lo hanno chiesto in prestito con diritto di riscatto (4+16). Anche lo Sporting Lisbona lo vorrebbe in prestito: per il centrocampista sarebbe un ritorno a casa.