Inter, tutto su Lukaku: Pastorello a Londra per riaprire la trattativa

C’è sempre Romelu Lukaku nei pensieri dell’Inter. L’agente Pastorello volerà a Londra per incontrare lo United

Romelu Lukaku è l’obiettivo principale dell’Inter di Antonio Conte. L’attaccante rimane in cima alla lista della spesa per il club nerazzurro e secondo Il Corriere dello Sport, Federico Pastorello volerà a Londra per parlare con il Manchester United.

L’agente a Londra tratterà con un emissario del club inglese e cercherà di riaprire la porta della trattativa per Romelu Lukaku all’Inter. Al momento, lo ricordiamo, le parti sono molto distanti.