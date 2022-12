Inter, un calciatore in finale al mondiale per l’undicesima volta consecutiva

Lautaro Martinez o Marcelo Brozovic: per l’undicesima volta consecutiva ci sarà un giocatore dell’Inter in finale al mondiale

Lautaro Martinez o Marcelo Brozovic: uno dei due andrà a giocare la finale di Qatar 2022. Per l’undicesima volta consecutiva quindi ci sarà un giocatore dell’Inter a giocarsi la finale di una Coppa del Mondo. Ecco, in attesa di scorprire l’esito tra Argentina e Croazia, ecco chi sono i nerazzurri hanno giocato in una finale del mondiale.

Spagna 1982: Bergomi, Oriali, Altobelli, Bordon, Marini.

Messico 1986: Rummenigge.

Italia 1990: Klinsmann, Matthaus, Brehme.

USA 1994: Berti.

Francia 1998: Djorkaeff, Ronaldo.

Corea-Giappone 2002: Ronaldo.

Germania 2006: Materazzi.

Sudafrica 2010: Sneijder.

Brasile 2014: Palacio, Alvarez.

Russia 2018: Brozovic, Perisic.

Qatar 2022: Brozovic o Lautaro Martinez.