Inter, Vecino torna ad allenarsi: il suo futuro però è lontano da Milano

Vecino a lungo ai box per infortunio: il centrocampista uruguaiano tornerà nel 2021, ma è destinato a lasciare l’Inter

L’Inter ritrova Matias Vecino, con il centrocampista uruguaiano che è destinato comunque a lasciare il club di Suning nel mercato di gennaio.

Fermo da diversi mesi per un infortunio al ginocchio, l’ex Fiorentina è tornato negli ultimi giorni alla Pinetina per svolgere un lavoro individuale e tra 3-4 settimane tornerà a disposizione di Conte. Difficilmente però il giocatore resterà alla corte del tecnico nerazzurro, con la dirigenza di viale della Liberazione che ha intenzione di cederlo alla riapertura del mercato come scrive il Corriere dello Sport.