Inter Verona, Tudor analizza la partita: «Avremmo meritato almeno un gol»

L’allenatore dell’Hellas Verona Igor Tudor ha analizzato la sconfitta contro l’Inter a DAZN. Ecco le sue parole.

SCONFITTA – «Voglio capire anche io cos’è successo. Nel primo tempo hanno dominato loro e hanno meritato. Hanno preparato bene la partita ed erano molto motivati. Nella ripresa abbiamo fatto meglio».

MOTIVAZIONI – «Se giochiamo come il primo tempo sarà difficile vincere altre partite. Loro sono stati molto bravi però».

DISCORSO NELL’INTERVALLO – «Abbiamo parlato apertamente, come sempre. Loro andavano a 1000 e questo ci ha messo in difficoltà, però devo ancora capire quanto noi non eravamo al massimo. Nella ripresa siamo arrivati tante volte davanti e meritavamo almeno un gol. A San Siro comunque non è facile».

ILIC – «Ilic è un grande talento, è un giocatore di cui si parla anche poco. Le sue qualità sono tante, ha corsa e tecnica. Deve ancora fare uno o due anni di crescita e poi potrebbe essere pronto per una big».