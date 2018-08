Spalletti dovrà fare i conti con alcune defezioni all’interno della rosa dell’Inter per l’esordio in campionato contro il Sassuolo

L’Inter esordirà in campionato domenica 19 agosto alle 20.45 al Mapei Stadium di Sassuolo. Dopo le amichevoli estive che hanno acclarato il buon stato di forma della squadra di Spalletti, l’Inter si prepara al meglio per l’esordio contro i neroverdi, nonostante alcune defezioni in formazione. La prima buona notizia proviene da Kwadwo Asamoah. Tutto ok per l’ex Juve. Il ghanese, dopo un po’ di preoccupazione per essere uscito malconcio dal’amichevole con l’Atletico, sta bene e sarà regolarmente a disposizione per il Sassuolo.

Chi mancherà ancora, invece, è Radja Nainggolan. Il Ninja anche ieri è rimasto a riposo: a Reggio Emilia potrebbe comunque andare per stare vicino alla squadra, ma ad oggi è escluso un suo possibile impiego. Spalletti conta ti averlo però a disposizione per il debutto casalingo del 26 contro il Torino. Potrebbero essere invece a disposizione per il Sassuolo, Vrsaljko e Perisic, che anche ieri hanno svolto lavoro differenziato e che oggi torneranno ad allenarsi ad Appiano Gentile per migliorare il prima possibile la condizione fisica, mentre il resto della squadra usufruirà di una giornata libera.