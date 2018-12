Inter, Zanetti: «Ora puntiamo su Serie A, Europa League e Coppa Italia»

Inter, Javier Zanetti dopo la delusione in Champions League: «Ora i nostri obbiettivi sono la serie A, l’Europa League e la Coppa Italia»

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato alla stampa cinese della recente delusione in Champions League: «Il nostro obiettivo per la scorsa stagione era qualificarsi per la Champions League. Purtroppo il nostro cammino si è fermato nella sfida contro il Psv, ma questo non significa assolutamente che non abbiamo più traguardi a cui puntare. Serie A, Europa League e Coppa Italia sono tre appuntamenti fondamentali per noi, continueremo a fornire buoni risultati». Zanetti continua parlando di Icardi:«Il suo contributo è sempre fondamentale. Spero che possa restare a lungo qui e diventare un giocatore leggendario nella storia dell’Inter». L’ex calciatore conclude parlando dell’affetto che i tifosi cinesi dimostrano al club nerazzurro:«Ogni volta che arriviamo in Cina, ci sono tantissimi fan ad aspettarci in aeroporto. Li ringrazio tanto del supporto che danno alla squadra».