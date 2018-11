Inter, Zanetti a Verissimo: «Non ho mai voluto fare l’allenatore»

Zanetti è stato ospite di Verissimo: la puntata in cui ha parlato del suo addio al calcio andrà in onda domani su Canale 5

L’ex capitano dell’Inter, ora vice presidente, Javier Zanetti sarà ospite di Verissimo, in onda domani su Canale 5. Alcune delle anticipazioni riguardano le sue dichiarazioni in merito all’addio al calcio giocato, avvenuto il 10 maggio 2014: «Difficile pensare a quel giorno, ma prima o poi doveva arrivare. In quella stagione ho subito un grave infortunio al tendine d’Achille e tutti pensavano che quella sarebbe stata la mia ultima partita. La mia mente invece si è subito proiettata al ritorno in campo. Volevo tornare a San Siro per poter sentire ancora l’amore dei tifosi. E così è stato. Quella notte è stata indimenticabile. Speravo non finisse più». Zanetti ha parlato anche del suo nuovo ruolo da dirigente: «È un’altra vita, diversa rispetta al campo. Non ho mai voluto fare l’allenatore, questo professione mi sta arricchendo come persona e spero di lasciare la mia impronta anche come dirigente».