Inter, Zhang blocca il mercato: il rinforzo in difesa dalla Primavera

Mercato in entrata bloccato per l’Inter: senza cessioni il rinforzo in difesa potrebbe essere la promozione di Fontanarosa dalla Primavera

Il presidente Steven Zhang chiude il mercato in entrata dell’Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, senza altre cessioni, ai nerazzurri non arriverà nessun rinforzo.

Caso spinoso per quanto riguarda la difesa: il rinforzo richiesto ed individuato da Inzaghi in Acerbi potrebbe quindi non arrivare: al suo posto la pista interna porterebbe la promozione di Fontanarosa in prima squadra dalla Primavera.