Inter, Zhang: «Vogliamo superare il miliardo di fatturato. Su Icardi…»

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato della crescita dell’Inter, dello stadio e anche della situazione Icardi

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha parlato al Corriere della Sera della crescita del club interista: «Il gap era ancora più grande tre anni fa. Colmarlo sarà un processo lungo ma il target di un club come l’Inter deve essere anche di superare il miliardo, una cosa possibile lavorando su stadio, sponsor, i diritti televisivi in Italy e in Europa. Per questo siamo partiti costruendo un ottimo team di manager e con forti investimenti, cosa impensabile fino a poco tempo fa».

Steven Zhang ha parlato anche del nuovo stadio («Milan e Inter hanno condiviso lo stadio, ed economicamente parlando è stata una grande scelta in termini di costi e di utilizzo») e di Icardi: «E’ un grande giocatore, una brava persona e ha aiutato il club con molti gol in passato. Siamo sicuri che troveremo una buona soluzione per lui. Ripensamenti? No».