Serena: «Decisiva per l'Inter la scelta di Marotta. Pirlo non ha mai...»

L’ex giocatore di Juventus, Milan e Inter Aldo Serena ha dato la sua interpretazione sulla vittoria dello scudetto dei nerazzurri

Chi meglio di Aldo Serena, uno che ha giocato e vinto con Juventus, Milan e Inter, può capire quali siano stati i fattori più importanti nel trionfo dei nerazzurri. Ecco le sue parole rilasciate in un’intervista a Il Corriere della Sera:

UOMO DECISIVO – «Per me il caposaldo dell’Inter è stato Marotta. Grande intuizione assumerlo dopo le dimissioni dalla Juventus: è merito suo poi se è arrivato anche Conte che è il più bravo a lavorare in uno spazio di tre anni dove a volta affiorano spigoli e cedimenti»

PIRLO – «A Torino hanno fatto una scelta coraggiosa ma anche azzardata. In panchina è andato Pirlo che non aveva mai parlato a nessuna squadra per preparare una partita, figuriamoci per preparare un’intera stagione»

TWITTER – «Mi piace molto nel tempo libero condividere e suggerire le cose che mi piacciono. Non capisco l’odio e la ferocia lì dentro. Ad esempio quando è uscita la notizia della Superlega ero contrario e l’ho detto: nel calcio vogliamo la favola e il sogno non solo intrattenimento ed egoismo»