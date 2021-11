Klinsmann: «Tifo ancora Inter. Dopo 10 anni le squadre sono di livello»

Jurgen Klinsmann parla del derby e confida che tifa ancora per l’Inter

Intervistato dalla Gazetta dello Sport, Jurgen Klinsmann ha parlato dell’Inter e del derby di Milano di stasera.

LE PAROLE – «Sono ancora un tifoso dell’Inter. Ho diversi amici che saranno allo stadio. Spero con tutto cuore che vinca l’Inter. So che per i tifosi è una partita importantissima. È l’argomento principe per settimane, sia prima che dopo. Il derby domina la città. E ora che, a differenza di quanto accaduto negli ultimi 10 anni, entrambe le squadre sono salite di livello, c’è ancora più elettricità»

