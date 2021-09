Il trequartista dell’Udinese Samardzic ha parlato al termine della partita contro lo Spezia

Lazar Samardzic, trequartista dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro lo Spezia decisa da un suo gol.

«Non me l’aspettavo di segnare al debutto, ma i miei compagni mi hanno fatto tutti questo in bocca al lupo. Siamo come una famiglia, l’ambiente è ottimo. Mi trovo a mio agio qui».