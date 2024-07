Inzaghi sul RINNOVO: «Contento di continuare con l'Inter. Sul CALCIOMERCATO dico...»

Conferenza stampa Inzaghi: il tecnico dell’Inter presenta la nuova stagione 2024/2025. Ecco le DICHIARAZIONI INTEGRALI

Venerdì 12 luglio alle ore 17:00, presso l’Inter HQ, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi presenta la stagione sportiva 2024/2025, rilasciando qualche dichiarazione su mercato, rinnovo e molto altro ancora.

NUOVA SFIDA – «La sfida più grande sarà migliorarsi, nell’impegno e nel lavoro quotidiano. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario ma sappiamo che quest’anno ci aspettano tutti. Dovremo migliorarsi in tutti gli allenamenti e tutte le partite»

RINNOVO – «Sono felicissimo, ringrazio tutti. Qui mi sento a casa e sono apprezzato. È la cosa che conta di più, non siamo mai stati lontani dopoché è finita la stagione. Ringrazio la nuova proprietà e i dirigenti».

MERCATO – «La società si è mossa molto bene con largo anticipo, abbiamo inserito tre giocatori che erano voluti fortemente da tutti: Zielinski, Taremi e Martinez. Abbiamo avuto questo contrattempo con Buchanan, ci stiamo confrontando coi dirigenti e dovremo completarci in quel ruolo perché non ci sarà fino a Natale. Come sempre ci faremo trovare pronti, l’anno prossimo saranno 70 partite e non essendo l’Inter abbiamo il dovere di giocarne il più possibile provando ad andare in fondo a ogni competizione. Io ho anche tanti Nazionali che andranno ad aggiungere altre partite».