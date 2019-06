Inzaghi Lazio, il binomio vincente prosegue: già 12 titoli in bacheca

Inzaghi Lazio, il tecnico rinnova fino al 2021 ed il binomio vincente prosegue: sono già 12 i titoli messi in bacheca

Avanti insieme. Sono stati giorni di riflessione in casa Lazio, ma alla fine Inzaghi e Lotito non se la sono sentita di lasciarsi così. Interrompendo il progetto costruito in queste stagioni, spezzando una storia d’amore tra il tecnico ed il club lunga vent’anni tondi tondi.

Era il 1999, infatti, quando l’allora attaccante del Piacenza firmò il suo primo contratto con i biancocelesti. Con la Lazio mise in bacheca sette trofei: uno scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane ed una Europea. Cui sommare la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana conquistate ora da allenatore, ma non soltanto. A Roma, infatti, Inzaghi ha sollevato al cielo anche due Coppe Italia ed una Supercoppa con la Primavera biancazzurra.