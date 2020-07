Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato dopo la vittoria in casa dell’Hellas Verona

L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, dopo la vittoria per 5-1 contro in casa del Verona, ha elogiato la sua squadra.

«Sono orgoglioso di quanto fatto in questi quattro anni. Sono 201 panchina e so che ogni volta che i ragazzi vanno in campo fortunatamente ne abbiamo perse poche e vinte molte. In queste partite mi hanno dato tutto. Il piazzamento Champions e le tre coppe sono il risultato».