Inzaghi vuole Correa: Lotito non fa sconti e fissa il prezzo

Simone Inzaghi vuole Joaquin Correa all’Inter: trattativa con la Lazio ma Lotito spara altissimo per l’argentino

Repubblica.it dà gli ultimi aggiornamenti sul secondo attaccante che l’Inter dovrà tesserare dopo la partenza di Lukaku direzione Londra.

Fine settimana importante anche per il discorso Zapata-Correa. Un primo contatto tra l’Inter e l’Atalanta – per l’attaccante colombiano – è già andato in scena, ma senza successo. Eccessiva, al momento, la distanza tra i due club sugli aspetti economici della trattativa. Inzaghi continua a chiedere Correa della Lazio: l’argentino è l’obiettivo numero uno del nuovo allenatore dell’Inter. I colloqui con i biancocelesti proseguono ma accordo lontano tra i due club: Lotito continua a chiedere – per lasciar partire l’argentino – 40 milioni di euro, mentre la società nerazzurra è pronta a mettere sul tavolo 26 milioni di euro, compresi i bonus. Il procuratore di Correa – Lucci – sta portando avanti la trattativa tra i due club.

