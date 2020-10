Isco silura Zidane: «Quando gioco mi cambia all’intervallo, se devo entrare mi mette all’80’»

Isco ha attaccato apertamente il proprio allenatore Zinedine Zidane: queste le dichiarazioni del giocatore spagnolo

Polveriera Real Madrid. Non è bastato il Clasico vinto nettamente al Camp Nou contro il Barcellona per calmare gli animi. L’ultimo muso lungo che si registra in casa dei blancos è quello di Isco. Lo spagnolo non è per nulla centrale nei piani di Zizou e la situazione sta cominciando a infastidirlo non poco.

Come riporta AS che nella trasmissione El Partidazo sono venute alla luce alcune immagini della panchina del Real Madrid, registrate prima dell’inizio del Clasico. E tra i vari calciatori presenti il grande protagonista è proprio Isco, che discute ad alta voce le scelte di Zidane: «Quando gioco, mi sostituisce al cinquantesimo o al sessantesimo della partita, se non durante l’intervallo. Se invece mi deve far entrare, mi manda in campo all’ottantesimo», spiega lo spagnolo ai compagni di squadra che lo ascoltano.