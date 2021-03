Italia, Acerbi: «Partita fisica. Mancini mi ha chiesto una cosa sul 2-0»

Francesco Acerbi, difensore dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match vinto contro la Bulgaria

PRESTAZIONE – «È stata una partita molto fisica, lo sapevamo. Loro sono stati molto coraggiosi a venirci a prendere. Noi abbiamo fatto una buona partita, potevamo fare meglio nei disimpegni ma quando la metti sull’agonismo loro diventa difficile. Nel sbloccarla poi abbiamo anche trovato il 2-0 e da lì partita finita».

MANCINI – «Cosa mi ha detto dopo il secondo gol? Voleva la linea sempre alta per non far arrivare in area gli avversari. Abbiamo provato ad attaccare gli avversari e cercare alla fine il terzo gol».

LITUANIA – «La benzina deve sempre esserci. Bisogna finire bene. La benzina la troviamo dentro di noi».