Italia, tecnici d’esportazione: anche Lerda trova panchina all’estero

Italia, tecnici d’esportazione: anche Franco Lerda trova panchina all’estero e riparte dall’Albania dopo l’esonero a Vicenza

Italiani, popolo di allenatori. Che si affermano in Italia, ma anche all’estero, come ricorda l’Europa League sollevata al cielo da Sarri con il Chelsea meno di un mese fa. Perché quello di tecnico è anche un mestiere d’esportazione, con decine di italiani seduti sulle panchine di tutta Europa e non soltanto.

L’ultimo della lista, allora, è Franco Lerda. Allenatore cuneese che, nella prossima stagione, guiderà il Partizani Tirana in Albania. Dove ripartire dopo l’ultima esperienza italiana a Vicenza, conclusa con l’esonero e la staffetta con Zanini.