Italia ancora senza Mondiali, Mancini con umiltà: «Chiediamo scusa»

Italia ancora senza Mondiali, Mancini con umiltà prima della Turchia: «Chiediamo scusa. Noi abbiamo la coscienza pulita, ma dispiace per la gente»

Il CT dell’Italia Roberto Mancini ha parlato alla Rai della delusione per la mancata qualificazione ai mondiali. Ecco le sue parole.

MANCINI – «La cosa che più mi dispiace è che, dopo aver dato la possibilità a 60 milioni di italiani e quelli all’estero di tornare a gioire per il calcio in un momento così difficile, non possano vedere l’Italia ai Mondiali. Noi lo facciamo di lavoro, la delusione deve passare per forza, ma sarà un grande dispiacere. Noi abbiamo messo il massimo dell’impegno, abbiamo la coscienza a posto. Ma è chiaro che dobbiamo chiedere scusa per chi non potrà vedere l’Italia».