Italia Bulgaria: Azzurri col lutto al braccio in ricordo di Francesco Morini

La Nazionale di Roberto Mancini domani affronterà la Bulgaria: lutto al braccio per gli Azzurri per la scomparsa di Francesco Morini

La Nazionale torna in campo domani per la prima gara di qualificazione verso Qatar 2022. Gli Azzurri, contro la Bulgaria al Franchi, indosseranno il lutto al braccio per la scomparsa di Francesco Morini.

