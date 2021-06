Italia, Chiellini: «Che emozione la maglia azzurra, sentiamo la responsabilità»

Il capitano dell’Italia Giorgio Chiellini ha spiegato cosa significhi indossare la maglia azzurra

Giorgio Chiellini, difensore e capitano dell’Italia, ai microfoni dei canali ufficiali della Nazionale ha spiegato il significato di indossare la maglia azzurra.

EMOZIONI – «Indossare la maglia dell’Italia è un’emozione unica, il sogno di ogni bambino. Arrivare a una manifestazione importante come l’Europeo è qualcosa che va oltre. Le emozioni che legano il gruppo sono incredibili. Io per fortuna ho vissuto quattro europei. Crescendo le emozioni cambiano: c’è meno tensione. Ora è solo piacere».

UNITA’ – «Noi giocatori siamo molto uniti. Quando abbiamo la maglia azzurra non siamo più Milan, Inter, Juve, Napoli, Roma o qualsiasi altro club. Siamo l’Italia. Rappresentiamo una squadra unica, una Nazione. Poi c’è l’unione di tutti i tifosi di un Paese e di milioni di italiani in giro per il mondo. In queste occasioni ci leghiamo ancora di più e viene fuori il nostro nazionalismo».

RESPONSABILITA’ – «C’è tanta responsabilità, la percepiamo da parte di tutti. Quando c’è un evento del genere ci trasmettono la voglia ma anche la responsabilità di rappresentare una Nazione».

8 GOL IN AZZURRO – «Erano quasi 9. Più rivedo il gol di mercoledì più mi rammarico, anche se a livello di regolamento è stato giusto così. L’ultimo gol l’ho fatto nel 2017 a Torino con la Macedonia. Spero di farne un altro, magari in questo Europeo per segnare un gol importante per la squadra».

MUSICA – «Durante tutti i viaggi di questi giorni ci divertiamo sempre a mettere la musica. Abbiamo Insigne e Florenzi che sono i nostri ultras/dj e le nostre playlist sono piene di canzoni napoletane di cui ho dovuto imparare il ritornello per partecipare attivamente».

EUROPEI – «È il quarto, non sapevo fosse un record. Non sapevo neanche di aver fatto quelle delle presenze. Il quarto è il più bello perché il primo non te lo godi per la tensione».

OBIETTIVO – «Partiamo per vincere, ma dobbiamo avere equilibrio. C’è tanto entusiasmo, dobbiamo viverla con serenità e un pizzico di follia. Senza la pressione di dover raggiungere un obiettivo. Il bello di questa squadra è che ottiene i risultati come se giocasse in discesa. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo».