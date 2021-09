Italia, Chiellini: «Grande partita. A novembre ci prenderemo la qualificazione»

Giorgio Chiellini, capitano dell’Italia, ha commentato il pareggio per 0-0 arrivato contro la Svizzera

«Oggi abbiamo fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista. Abbiamo giocato anche meglio di giugno, ma ci mancato il pizzico per fare gol che va trovato subito. Meglio di giovedì, la squadra mi è piaciuta perchè è tornata quella di Wembley. I prossimi passi ad ottobre i Nations League e poi a novembre ci prenderemo la qualificazione. Ritorno? Calma, pensiamo a mercoledì. Pensiamo gara dopo gara. Ora recuperiamo, tanti come me erano alla prima gara stagionale. Vinciamo mercoledì poi faremo le considerazioni. Rigore Jorginho? Nel secondo tempo gli abbiamo dato una mano. Abbiamo giocato e sofferto, mantenendo un risultato non scontato. Ci sono tante note positive, ora vinciamo mercoledì».