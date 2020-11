Italia, contro l’Estonia si gioca anche per il sorteggio Mondiale

L’amichevole contro l’Estonia è importante dal punto di vista del ranking FIFA

Quella contro l’Estonia, sarà sì un’amichevole per l’Italia ma nasconde dietro di se anche un’importante obiettivo. Gli Azzurri sono in corsa per entrare tra le teste di serie per il sorteggio i raggruppamenti di qualificazione per il Mondiale in Qatar nel 2022 e per farlo devono entrare tra le migliori 10 europee del ranking FIFA.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Estonia è al 109esimo posto e quindi una vittoria non farà classifica. In caso di pareggio o sconfitta, però, sarebbero guai per l’Italia. Al momento in Europa la nostra Nazionale è settima e con due vittorie nelle prossime tre partite potrebbe mettere al sicuro il posto da testa di serie.