Mattia Zaccagni, attaccante dell’Hellas Verona, è stato convocato dal commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini.

Prima chiamata per il calciatore gialloblù classe ’95, protagonista della sfida di Serie A contro il Milan. Ecco il tweet del club veneto in onore di Zaccagni, che nelle prossime ore si unirà al gruppo azzurro per i prossimi impegni internazionali.