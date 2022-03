Italia, Donnarumma tra errori e miracoli: lo sdoppiamento preoccupa la Nazionale

Donnarumma sta vivendo un periodo di alti e bassi, diversi errori anche contro la Turchia uniti a grandi parate. La Nazionale si preoccupa

Il miglior calciatore di Euro 2020, nonché quello che sembrava il miglior portiere al mondo, si è perso. Frutto di un addio al Milan e di una partenza direzione PSG che non gli ha giovato, Gianluigi Donnarumma ha piano piano perso il suo status di “Super” numero uno. A Parigi vede poco il campo e dopo l’errore fatale contro il Real Madrid è arrivato un crollo verticale. Prima col gol subito contro la Macedonia del Nord con un tiro da lontanissimo, poi con le due cadute con la Turchia.

Come riportato dal Corriere della Sera, Donnarumma vive di un incredibile sdoppiamento. Unisce parate miracolose a errori incredibili, e il tutto si unisce ai due flop col PSG e l’Italia. L’occasione del riscatto arriverà solo a giugno, quando la Nazionale affronterà prima l’Argentina e poi Germania e Inghilterra. Ma questa situazione non fa bene agli Azzurri. E allora in estate entrerà in gioco anche Mino Raiola che potrebbe riportare Donnarumma in Serie A per fargli ritrovare sicurezze. A meno a Parigi non vendano Navas….