Italia Ecuador: orario, dove vederla e probabili formazioni

Alla Red Bull Arena di New York in campo la sfida tra Italia ed Ecuador: l’orario, dove vederla e le probabili formazioni

Alla Red Bull Arena di New York in campo la sfida tra Italia ed Ecuador. Per gli azzurri è la seconda e ultima amichevole negli Stati Uniti prima di tornare. Il Ct Luciano Spalletti vuole confermare il modulo visto contro il Venezuela, nella gara vinta per 2 a 1. Diverse novità in vista. Spazio ai quattro dell’Inter dall’inizio. Mancini e Pellegrini della Roma e Zaniolo alle spalle di Raspadori in avanti. Chance importante per Bellanova. Andiamo a vedere tutte le info del match con l’orario, dove vederla e le ultimissime di formazione.

Le probabili formazioni

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Pellegrini, Zaniolo; Raspadori. Ct: Luciano Spalletti.

Ecuador (4-2-3-1): Domínguez; A. Preciado, Pacho, Hincapié, Estupiñán; M. Caicedo, Cifuentes; Plata, Sarmiento, Paez; J. Caicedo. Ct: Félix Sánchez Bas.

Italia-Ecuador: orario e dove vederla

La partita tra Italia e Ecuador verrà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Rai Uno, visibile sul canale 1 del digitale terrestre e sul 101 della piattaforma Sky. Oppure sull’App dedicata, in streaming e scaricabile gratuitamente su tutte le piattaforme: smartphone, pc e tablet.