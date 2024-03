Italia Ecuador, Spalletti rivoluziona gli azzurri

Italia Ecuador, un giorno e poi si torna in campo e Spalletti è intenzionato a rivoluzione gli azzurri nella seconda amichevole

Il dubbio più grande riguarda il modulo perché potrebbe optare per iniziare con la difesa a 3 come fatto con il Venezuela oppure decidere di passare a quattro. In ogni caso in difesa dovrebbero trovare spazio Bastoni, Darmian e Dimarco. I due esterni potrebbero giocare alti oppure bassi a seconda di quel che saranno le idee iniziali del Ct. Con la difesa a 4 rischierebbe il posto Di Lorenzo a destra e panchina anche per Udogie. In mezzo al campo potrebbe partire dall’inizio Jorginho insieme anche a Barella. Frattesi potrebbe arretrare il raggio d’azione per permettere l’inserimento di Pellegrini alto assieme a Chiesa e Retegui.