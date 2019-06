Italia femminile, Giuliani promuove la difesa: «Abbiamo le migliori»

L’Italia femminile è attesa dagli ottavi contro la Cina. Giuliani non ha paura: «A livello individuale abbiamo i migliori difensori»

Laura Giuliani sta disputando un mondiale di altissimo livello. Grazie anche alle sue parate, l’Italia femminile potrà giocarsi gli ottavi di finale nella giornata di martedì contro la Cina. Non solo merito suo, chiaramente. Il lavoro di Milena Bertolini mette in risalto le qualità di tutte le ragazze, a partire dalla fase difensiva. Il portiere azzurro ha incensato in conferenza stampa le sue compagne della retroguardia:

«A livello individuale abbiamo i migliori difensori di questo torneo, sono convinta che continueremo su questa squadra. Abbiamo preso due gol da calci piazzati, sono situazioni in cui la difesa non può farci niente…». Le cinesi saranno le prossime avversarie da dover fermare. L’Italia è pronta, le ragazze non vogliono certo smettere di sognare.