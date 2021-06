Italia Galles: Berardi con Chiellini e Florenzi in tribuna

Roberto Mancini stravolge la formazione dell’Italia nella gara contro il Galles: otto cambi. In tribuna anche Domenico Berardi

Roberto Mancini stravolge la formazione dell’Italia nella gara contro il Galles: otto cambi per il ct azzurro che cambia tutto in attacco, con Chiesa Belotti e Bernardeschi.

In tribuna finisce anche Domenico Berardi, oltre agli infortunati Chiellini e Florenzi: l’attaccante del Sassuolo aveva accusato un pestone nella prima gara ma non ha problemi dal punto di vista fisico. Riposo per lui verso gli ottavi.