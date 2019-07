Italia-Germania del 2006? Era il 4 luglio, e chi se lo scorda… – VIDEO

Italia-Germania, l’indimenticabile semifinale del Mondiale 2006? Si era giocata proprio un 4 luglio, e chi se lo scorda…

E chi se la scorda, Italia-Germania del 2006. L’assist di Pirlo per la conclusione mancina di Grosso. La sgroppata di Gilardino e il raddoppio di Del Piero. Le chiusure di Cannavaro e la telecronaca di Caressa. Il viatico verso la vittoria del Mondiale, arrivata poi ai rigori in finale con la Francia.

Una partita destinata a rimanere scolpita per sempre nella memoria degli appassionati, e non solo. Una partita andata in scena proprio un 4 luglio. Del 2006, ovviamente. Un dolce anniversario da celebrare – con un po’ di crescente nostalgia – un anno dopo l’altro.