Italia, Insigne lascia il ritiro: ecco chi prenderà il suo posto

Italia, Insigne lascia il ritiro della Nazionale per un problema fisico: ecco chi prenderà il suo posto nei convocati di Mancini

Lorenzo Insigne si arrende, dopo il problema fisico accusato contro la Juve, e lascia la Nazionale. Ecco il comunicato della FIGC:

«Lorenzo Insigne ha lasciato il raduno della Nazionale: l’attaccante del Napoli, indisponibile per le trasferte in Armenia e Finlandia, ha fatto rientro al proprio club per seguire le cure del caso. Un’altra defezione si aggiunge quindi a quelle di Chiellini, De Sciglio e Cristante, sostituiti rispettivamente da Acerbi, D’Ambrosio e Tonali, con quest’ultimo che si aggregherà più tardi al gruppo insieme all’attaccante del Friburgo Vincenzo Grifo».