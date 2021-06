Italia, la carica di Immobile nel “suo” Olimpico: è il momento di Ciro

Ciro Immobile guiderà l’attacco dell’Italia nel match d’esordio contro la Turchia e lo farà nel “suo” stadio Olimpico

Giocherà in casa l’Italia e ancor di più Ciro Immobile, che nell’Olimpico è abituato a giocare e non solo. L’attaccante abita a due passi dall’impianto che stasera ospiterà l’esordio dell’Italia in Euro 2020, competizione alla quale Ciro arriva dopo la vittoria della Scarpa d’Oro (relativa, ovviamente, alla stagione precedente).

Il posto da titolare, al momento, è sicuro. Come spiega il Corriere dello Sport, il ct ha parlato con Ciro, lo ha messo a seguo agio e lo ha stimolato: nelle ultime gare, infatti, la crescita è più che evidente. Al suo fianco dovrebbero giocare Insigne e Berardi.