Italia, l’analisi di Dossena: «Manca un attaccante di caratura elevata»

Giuseppe Dossena ha analizzato l’eliminazione dell’Italia contro la Macedonia: «Manca un attaccante di caratura internazionale»

Il campione del Mondo del 1982 Giuseppe Dossena ha parlato dell’eliminazione dell’Italia ai microfoni di Rai Radio 1. Di seguito, la sua analisi.

LE PAROLE – «L’Italia da anni non ha un attaccante di caratura internazionale come Cristiano Ronaldo o Lewandowski. Contro la Macedonia non è mancato solo Immobile, ma anche Insigne. Siamo mancati negli uno contro uno perché, tutte le volte che potevamo creare un pericolo, facevamo cross sterili che la difesa avversaria intercettava facilmente».