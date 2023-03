Italia, Mancini: «Partita difficile, ma Napoli ci aiuterà»

Le parole di Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, sulla sfida contro l’Inghilterra. I dettagli

Roberto Mancini ha parlato a Media Factory FIGC della sfida tra Italia e Inghilterra.

PAROLE – «Giocare partite di questo livello è molto bello e importante. Essendo la prima è anche la più difficile. Con gli inglesi sembra sia diventata una partita amichevole, abbiamo giocato talmente tante volte negli ultimi due anni che sta diventando una classica tipo Italia-Germania. Napoli è sempre stato uno stadio pieno di entusiasmo, lo è con la propria squadra e lo è sempre stato anche con la Nazionale. Sarà una bella serata e il pubblico ci aiuterà. Ritengo l’Inghilterra una delle squadre migliori al mondo – ha osservato Mancini – ha una serie di giocatori di qualità incredibile da tempo ormai. Per noi sarà difficile ma penso che anche noi a loro qualche problema glielo creeremo. Non sarà una partita facile per nessuna delle due squadre. Adesso inizia un nuovo ciclo fino al 2026, in mezzo la Nations League e un altro Europeo, la speranza è fare meglio, cercando di centrare qualche obiettivo».