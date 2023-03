Italia, Mancini: «Vogliamo essere quelli del secondo tempo con l'Inghilterra. Retegui...»

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro Malta

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato a Sky Sport.

PUNTI – «Vogliamo essere quelli che siamo stati con l’Inghilterra nel secondo tempo, in parte anche nel primo tempo, cercando di essere più precisi in zona gol e più attenti in qualche situazione. Conta sempre fare punti, per qualificarsi bisogna sempre fare punti e sono tre in ogni partita, a prescindere dall’avversario».

COMANDARE GIOCO – «Ci sono squadre che non comandano mai e alla fine vincono, non c’è un modo solo per vincere. Noi ne abbiamo sperimentato uno e ci è andato bene, quando forse non eravamo tra le prime 5-6-7 migliori a detta vostra. Poi non ci sono medicine giuste o sbagliate: bisogna cercare di giocare bene a calcio, può giocare un giocatore o un altro, si può giocare in un modo o in un altro».

CRISTANTE, TONALI, RETEGUI – «Possono essere della partita, sicuramente faremo diversi cambi: giochiamo ogni tre giorni e valutazioni di questo genere vanno fatte. Retegui? Devo valutarlo anche lui, domani, poi decideremo».