Italia, Oriali: «Classifica Finlandia invidiabile. Su Bonucci…»

Il Team manager dell’Italia Lele Oriali ha risposto ad alcune domande sulla Nazionale nel pre-partita della sfida con la Finlandia

Lele Oriali, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Finlandia e Italia. Ecco le sue parole.

FINLANDIA – «La Finlandia ha una posizione di classifica invidiabile e sta facendo molto bene. Loro sono molto avanti in campionato e quindi hanno una condizione fisica migliore. Non sarà una partita facile come contro l’Armenia».

CASO BONUCCI – «In panchina mi sembrava giusto dare il secondo giallo proprio per l’intenzionalità. Noi abbiamo dormito lo stesso».