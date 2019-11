Italia, Orsolini: «Serata magica. Mancini mi ha dato consigli»

L’attaccante dell’Italia Orsolini ha commentato l’esordio con gol e assist in maglia azzurra: «Serata magica»

Riccardo Orsolini è stato uno dei migliori in campo nella partita contro l’Armenia, addolcita da un gol e un assist all’esordio in maglia azzurra: «È stata una serata perfetta, magica, non potevo desiderare di meglio».

«Sono entrato determinato, avevo voglia di fare bene. Mancini mi ha dato consigli preziosi in settimana, spero di continuare così», ha concluso l’attaccante dell’Italia ai microfoni di Rai Sport.