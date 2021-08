Italia, i prossimi impegni dei campioni d’Europa: il programma delle sfide che attendono gli Azzurri di Mancini

Dopo aver trionfato a Wembley nella notte dell’11 luglio scorso, gli Azzurri sono pronti a ritornare a lavorare insieme in vista dei prossimi impegni. I ragazzi di Mancini si raduneranno il 30 agosto a Coverciano per preparare un triplice impegno.

In vista del mondiale di Qatar 2022, l’Italia affronterà il 2 settembre a Firenze la Bulgaria, il 5 settembre a Basilea la Svizzera e l’8 settembre a Reggio Emilia la Lituania. Le gare saranno valide per le qualificazioni al prossimo mondiale. A ottobre invece spazio alla Final Four di Nations League: il 6 ottobre la semifinale a San Siro contro la Spagna e, in caso di successo, il 10 con la vincente di Belgio-Francia nel medesimo impianto.