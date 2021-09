Italia, Raspadori: «Mancata la precisione, in queste partite fa la differenza»

L’attaccante dell’Italia Giacomo Raspadori ha commentato il pareggio degli Azzurri contro la Bulgaria

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana, ha commentato il pareggio degli Azzurri per 1-1 contro la Bulgaria ai microfoni di Rai Sport.

«Quando si entra dalla panchina cerco sempre di dare il massimo. Abbiamo creato tanto e dopo aver vinto un’europeo le squadre si chiudono. La precisione è mancata e in queste partite fa la differenza, soprattutto negli ultimi venti metri. Sicuramente la condizione fisica non è un problema c’è da lavorare, a testa bassa, partita dopo partita. Non penso alla Svizzera, dobbiamo pensare a noi. Adesso testa bassa e pedalare per tentare di portare a casa i tre punti».