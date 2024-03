Italia, Retegui scatenato: doppietta contro il Venezuela

La grande prestazione di Mateo Retegui, attaccante del Genoa e della Nazionale, nella sfida contro il Venezuela

Un Mateo Retegui nell’amichevole tra Italia e Venezuela a Miami. L’attaccante del Genoa ha infatti realizzato una doppietta, con una rete nel primo tempo ed una nel secondo.

L’italo-argentino è stato bravo a sfruttare le uniche due occasioni avute, portando per due volte in vantaggio gli azzurri. Grazie a queste reti Retegui sale a quota quattro gol in appena cinque partite in azzurro.